UURING ⟩ Karmid kasvatusmeetodid rikuvad lapse tuleviku

Varasematest uuringutest on selgunud, et laste raske väärkohtlemine (näiteks seksuaalne, füüsiline ja emotsionaalne), hooletusse jätmine või kodukeskkonnast eemaldamine on hilisemas elujärgus seotud ärevuse ja depressiooni tekkimisega. Rasket väärkohtlemist kogenud lastel on väiksem prefrontaalne ajukoor ning mandelkeha. Need kaks struktuuri mängivad võtmerolli emotsioonide reguleerimisel. Samuti ärevuse ja depressiooni tekkimisel.

Värskes uuringus tõestati esimest korda, et väiksem prefrontaalne ajukoor ja mandelkeha on neil lastel, kes on kogenud karmi vanemluse võtteid lapsevanema poolt. «Need leiud on väga olulised. See on esimene kord, kui karmid kasvatusvõtted, mis ei võrdu raske väärkohtlemisega, on seotud aju struktuuri suuruse vähenemisega,» kirjutab Sabrina Suffren. Kui eelnevalt oli teada, et karm vanemlus võib põhjustada ajufunktsioonide muutusi, siis see uuring kinnitab fakti, et selline käitumisviis mõjutab ka laste aju ehitust.