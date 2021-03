Eesti vanimas apteegis müüdi muumiaessentsi, rästikurasva ja koljupulbrit

«Raeapteegis on läbi aegade kaubeldud mitmesuguste huvitavate toodetega. Peale ravimite müüdi apteegis ka näiteks paberit, tinti, tõrvikuid, küünlaid, kangaid, püssirohtu, vürtse, maiustusi ja veini,» kirjeldas Laanmets ja nentis, et 15. sajandist pärit kuulus raeapteegi klarett ja armuvalu rohuna tuntud martsipan on müügil tänapäevani. Praeguses muuseumiruumis on valik kummalistest keskaja ravimitest: rästikurasv, põletatud mesilased, täku kabjad, vihmaussid õlis, kuivatatud kärnkonnad.