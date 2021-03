Teadurid tegid selgeks, mis aitab põletada treeningu ajal rohkem rasva

Uuringus, mis avaldati ajakirjas Journal of the International Society of Sports Nutrition, soovisid teadlased välja selgitada, kas kofeiin — üks kõige sagedamini tarbitavaid aineid sporditegevuse parandamiseks – suurendab tegelikult rasva oksüdeerumist ehk «põletamist» treeningu ajal. Hoolimata asjaolust, et selle tarbimine toidulisandite kujul on väga levinud, napib teaduslikke tõendeid selle kasu kohta.