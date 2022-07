Toit võib lisada aastaid bioloogilisele vanusele

Kronoloogilist vanust arvestatakse aastates, aga keha bioloogiline vanus peegeldab seda, kuidas on inimese elustiil mõjutanud tervist. Kehva elustiili toimel võib organism elatud aastatest sõltumatult kiiremini vananeda. Faktorid, mis mõjutavad bioloogilist vanust, on alkohol, suitsetamine, vähene uni, pikaajaline stress, vähene füüsiline aktiivsus ja ebatervislik toitumine. Bioloogilise vanuse määramiseks uuritakse inimeste geenide olukorda ning telomeeride – kromosoome säilitavate ja kaitsvate DNA ahela osade – pikkust.

Bioloogilist vanust mõjutavad töödeldud lihas sisalduvad fosfaadid ehk maitse ja tekstuuri parandajad (leidub ennekõike juustudes, sinkides ja vorstides). Fosfaadid suurendavad organismis põletiku taset ning kiirendavad seetõttu vananemist ning kahjustavad nahka. Medical Daily andmeil on samuti kindlaks tehtud, et suures koguses fosfaate võib põhjustada neerupuudulikkust.

Samuti on leitud, et piimatooted suurendavad organismi põletikutaset ning seeläbi süvendavad oksüdatiivset stressi, mis on üks peamisi vananemise põhjusi. Piimas sisalduv laktoos võib tekitada kollageeni kahjustust ning vähendada toidust saadavate antioksüdantide aktiivsust organismis, suurendades seeläbi vabade radikaalide hulka. Vabad radikaalid põhjustavad rakukahjustusi ning suurendavad südamehaiguste, dementsuse ja autoimmuunhaiguste riski.