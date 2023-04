Mida süüa, et saada toidust kätte kõik vajalik?

Eesti elanike tegelikult söödud toitudest kokku pandud toidupüramiid on üsna tasakaalust väljas ning näitab, et soovituslikust oluliselt vähem süüakse köögivilju, täisteratooteid, kala ja seemneid. Samas liialdatakse lihatoodete ning magusate ja soolaste näksidega. «Kuigi süüa tuleb kõikidest põhitoidugruppidest, siis rohke erinevate taimsete toitude osakaal menüüs on tasakaalus ja mitmekesise toitumise aluseks,» selgitas TAI toitumise valdkonna ekspert Tagli Pitsi.

Iga päev peaks sööma vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju ning marju. Need sisaldavad palju vitamiine, mineraal- ning kiudaineid. Viimased aitavad ka kehakaalu kontrolli all hoida. «Kuigi enamik inimesi teab, et köögivilju peaks sööma rohkem, siis süüakse neid ikkagi liiga vähe. Puuviljade söömisega on olukord parem, kuid ka marju võiks süüa rohkem,» ütles Pitsi. Lõuna- ja õhtusöögil peaks poole praetaldrikust moodustama köögiviljad ja süüa võiks võimalikult mitmekesiselt erinevaid vilju, et saada erinevaid toitaineid. Oluline on ka see, et mida rohkem panna liha sisaldavate roogade (hautiste, kastmete vms) sisse köögivilju (nt porgandit, peeti, kapsast, sibulat), seda odavamaks roog läheb.

«Ka kartuleid ei tasu karta,» rõhutab Pitsi. «Need on küll võrreldes köögiviljadega energiarikkamad, aga mõõdukas koguses söödud keedetud kartulid ei tee kedagi paksuks.» Kartulites sisalduv kaalium aitab hoida lihased ja närvisüsteemi korras.

Teraviljatoodete puhul tasub rohkem rõhku panna täisteratoodete söömisele ja neid varieerida. Nii saab rohkem erinevaid kiud- ja mineraalaineid. Pitsi toob välja, et vähemalt kord päevas võiks laual olla puder (hommikusöögiks või prae lisandiks). Parimad on kaerahelbed, tatratangud, mitmeviljahelbed ja odrakruubid. «Eestlaste toidulaual võiks rohkem olla ka täistera- ja/või seemneleibu, kuna neis leiduvad kiudained aitavad kaasa seedesüsteemi normaalsele toimimisele,» lisas Pitsi. Täisteraleib on selline leib, mille koostises olevatest jahudest vähemalt poole moodustab täisterajahu.

Riiklikud toidusoovitused on kujutatud toidupüramiidina. Sellel on näidatud, kui palju peaks inimene nädalas keskmiselt sööma, kui ta kulutab päevas umbes 2000 kcal energiat ning samas oleks kaetud organismi toitainevajadused. Püramiidi järgi tuleks koguseliselt enam süüa köögivilju, teraviljatooteid, kartuleid, puuvilju ja marju, koguseliselt vähem aga piimatooteid, toite toidugrupist kala-linnuliha-liha-muna ning lisatavaid toidurasvu, pähkleid ja seemneid. Kõik viis põhitoidugruppi on mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise jaoks olulised. Püramiidi tipuosas paiknevaid magusaid ja soolaseid näkse organism toimimiseks ei vaja ning seetõttu tuleks neid süüa võimalikult harva ja väikestes kogustes.

Tasakaalustatud toitumisest ja inimeste tegelikust toidupüramiidist saab pikemalt lugeda veebilehel toitumine.ee.