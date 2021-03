Värska ravimineraalveest loodi nina- ja kurgupihus

Võrrelnud Värska vett ookeani- ja mereveega, tõdesid teadlased, et kuigi soolsus on üsna võrdne, on puurkaevuvesi eeliseks steriilsus ning see ei vaja lisapuhastamist. Maapõuest pärit mineraalveel puudub inimtekkeline keskkonnamõju ja see sisaldab kõiki väärtuslikke mineraalaineid ja mikroelemente, mis on aastatuhandeid maasügavuses olnud.