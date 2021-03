Mille järgi tunneb ära jalaseene ja kuidas sellest vabaneda?

Sageli niiskeid sokke või kitsaid jalanõusid kandes on jalaseene tekkeks suurem risk. FOTO: Shutterstock

Jalaseene sümptomiteks on ketendus, mis tavaliselt põhjustab sügelust, kipitust ja põletustunnet. Sügelus on sageli kõige intensiivsem kohe pärast kingade ja sokkide jalast võtmist. Jalaseent tekitab sama tüüpi seen, mis põhjustab ka kõõma.