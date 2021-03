Gripivaktsiini tellimused tuleb esitada veebruaris-märtsis. Neli tootjat on Eestile tänavu broneerinud ligi 250 000 doosi, mida on märksa enam kui mullu.

Rapla perearst Argo Läti sõnul on üks gripivaktsiini tootja juba teatanud oma tehase ümberseadistamisest koroonavaktsiini jaoks. Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmann märkis, et vaktsiine tootvaid tehaseid on vähe ja koroonavaktsiinide lisatootmine võib vähendada gripivaktsiinide kogust, aga arvas, et vaktsiinide kättesaadavus peaks olema hooaja jooksul tagatud.