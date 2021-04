Ultrajooksja ja 113 kilo kaaluv naine kutsub jooksma kõiki kehakaalust olenemata

30ndate eluaastate alguses sai Mirina Valerio teada arteripõletikust, see ajendas teda oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama ja samuti jooksma. Naine leidis, et talle meeldivad pikad distantsid, sellest ajast saadik on ta jooksnud maratone ja ultramaratone, kirjutab Runner's World.

Naine hakkas oma jooksukogemusi dokumenteerima blogis Fat Girl Running, millega ta alustas 2012. aastal oma esimeseks maratoniks treenides. Blogile tuli rohkesti positiivset vastukaja, aga samuti ebameeldivaid kommentaare naise kehakaalu ja võimekuse kohta. «Inimestele ei meeldi mind näha ajakirja kaanel, sest ma ei esinda seda, mida sportlikkus nende jaoks tähendab,» arutas Valerio negatiivsete kommentaaride üle.

Valerio peab kõige olulisemaks iseenda esikohale seadmist. «Jooksma minnes tuleb tunda uhkust, mitte lasta end negatiivsetel mõtetel mõjutada.»

«Pole paremat tunnet kui see, et unustate ennast jooksma, justkui omas mullis, oma kiiruse ja tempoga. Tunnete end võitmatuna, kogu potentsiaal on kaasatud. Selle tunde kaotamiseks pole kiiremat viisi kui võrrelda end teistega. «Ma pole nii heas vormis kui tema», «Miks ma ei jõua joosta nii kaugele kui tema?», «Olen nii aeglane, et minu jooksmist ei saa isegi jooksmiseks nimetada.» Valerio julgustab: «See on pidev enda mõtteviisi treenimine, et mitte lasta võrdlusmõtetel enda üle võitu saada.»

«Inimesed ütlevad mulle alati: «Igaüks, kes jookseb nii palju kui sina, väärib suurt tunnustust.» Muidugi, aga mida inimesed tegelikult mõtlevad... «Kui sa kogu aeg jooksed, siis miks sa ikka nii paks oled?»» kirjeldab Valerio inimeste reaktsioone, kui ta oma hobist räägib.

Kehamassiindeksiga 39,2 on naine 9 punkti kõrgemal riikliku tervishoiuinstituudi kehtestatud rasvumist määravast joonest. Valerio on harjunud, et inimesed kahtlevad tema tervislikus eluviisis. «Või siis arvavad teised, et ma väidan, et järgin tervislikku toitumist, kuid veavad kihla, et lähen igal õhtul koju ja söön mitu liitrit jäätist.»