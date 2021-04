Viis toitu, milles peitub hulgaliselt lisatud suhkruid

Palju lisatud suhkruid sisaldavad toidud soodustavad argisel tarbimisel kaalutõusu ja tõstavad terviseriske. Yahoo elustiilikanal tõi välja viis üllatavat lisatud suhkrute allikat.

Pastakaste

Need maitsevad soolaselt, kuid pooles tassitäies ehk umbes 100 grammis võib sisalduda sama palju suhkrut kui šokolaadiküpsises (10 grammi või rohkem).

Salatikastmed

Vaid mõne supilusikatäie salatikastmega võid sisse süüa rohkem kui viis grammi suhkrut. Seda enam, kui kallad kastet salatile vaba käega.

Jogurt

Naturaalne jogurt sisaldab kaltsiumit, valku ja loomulikult suhkruid. Puuvilja- või muu maitselisandiga variandid peidavad endas aga ootamatult palju lisatud suhkruid.

Müslibatoon

Kuigi müslibatoonidel on tervislik kuvand, siis on neile enamasti lisatud kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupit, mis on isegi ebatervislikum kui tavaline lauasuhkur.

Karastusjoogid

Teed, energiajoogid ja toonikud võivad suhkrust ja kunstlikest magusainetest pungil olla. Vedelal kujul on neid lihtne suures koguses tarbida.

Peidetud suhkrud

USA toidu- ja ravimiamet arvutas kokku, et toidusedelitel oli enam kui 60 erinevat nimetust suhkrule. Näiteks võib suhkur peituda dekstroosi, odralinnaste ja sahharoosi nime all. Kõige kindlam on vaadata toidupakendilt toiteväärtust, kus on süsivesikute ja suhkrute osakaal eraldi välja toodud.