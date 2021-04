Seitse nippi, mis aitavad südamehaiguste riski vähendada

Liikumine, tasakaalustatud toitumine ja piisav uni on südamele olulise mõjuga. Portaal Well and Good toob välja mõned argised moodused, millega südamehaiguste riski vähendada.

1. Tee majapidamistöid

Hea põhjus, miks tihedamini tolmu võtta. Paari aasta tagune uuring leidis, et juba 30 minutit liikumist päevas, ka näiteks põranda pühkimise kujul, vähendab südamehaiguste riski 24 protsenti.

2. Proovi uut treeningut

Võiks arvata, et dünaamiline treening, nagu jooksmine, on südamele piisav. Südamehaiguste riski vähendamiseks on staatiline jõutreening parim. Ka vaid viis minutit lihastreeningut päevas tuleb kasuks.

3. Toitu südamesõbralikult

Hoidmaks südamehaiguste riski madalal, veendu, et toidus oleks oomega-3-rasvhappeid. Neid on rasvases kalas, tšiia- ja linaseemnetes. Lisaks on olulised antioksüdantidest pakatavad marjad ja granaatõunad, kolesteroolitaset võib aidata hallata avokaadode söömine.

4. Söö jogurtit

Tuleb välja, et südamele meeldib jogurt. Üks uuring leidis, et üks kuni kaks portsjonit jogurtit nädalas võib südamehaiguste riski 20 protsendi võrra vähendada. Tuleb aga valida naturaalsed jogurtid, kuhu pole lisatud ohtralt magusainet.

5. Kombineeri tervislikke harjumusi

Kombinatsiooni tervise- ja heaolu praktikatest seostatakse madalama südamehaiguste riskiga. Taimetoit, meditatsioon, jooga ja massaaž võivad riski kontrolli all hoida.

6. Söö mune

Uuringute kohaselt ei tasu munade mõõdukal tarbimisel seal sisalduvat kolesterooli peljata. Ühes uuringus on suisa leitud, et päevas ühe muna söömine võib südamehaiguste riski vähendada.

7. Tarbi rohkem polüfenoole