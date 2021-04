Suitsetamine röövib eestlastelt aastas enam kui 20 000 eluaastat

Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab tubaka tarvitamine igal aastal kuus miljonit surmajuhtu, millest paljud on enneaegsed. Säsil Rammo leidis Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis kaitstud magistritöös, et 2018. aastal kaotas Eesti rahvastik kokku 416 510 eluaastat, millest 74 829 eluaasta kao põhjustasid neli haigusseisundit – kopsuvähk, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, peaajuinfarkt ja südame isheemiatõbi. Sellest tervisekaotusest 35,1% oli seostatav suitsetamisega.

Mehed kaotasid 2018. aastal suitsetamisega seostatavate haiguste tõttu 1000 elaniku kohta üle nelja korra rohkem aastaid (71,4) kui naised (15,4). «Erinevate uuringute järgi on meeste hulgas suitsetamine küll aja jooksul vähenenud, kuid suitsetamisest tekkiv tervisekahju avaldubki alles kümnete aastate pärast,» rääkis magistritöö autor Säsil Rammo. «Tervisekaotus on seotud elada jäänud aastate arvuga surma hetkel. See tähendab, et mida nooremana inimesed surevad, seda suurem on tervisekaotus.»