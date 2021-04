AITA AIDATA ⟩ Raske puudega Harald vajab õpetaja kuulamiseks erilist seadeldist

Kõigest hoolimata on laps aga viimase aasta jooksul teinud suuri edusamme — kui veel aasta eest ei olnud ta võimeline panema kokku lauseid, siis nüüd räägib Harald rohkem ja meelsasti. Ta on kenasti kohanenud ka lasteaiaga. Grupitegevustes, mürarikkas keskkonnas ja tähelepanu nõudvates situatsioonides on ikkagi raske. Tavalised kuulmisabivahendid Haraldile ei sobi, tema kuulmishäirete leevendamiseks on tarvis raadiosagedusega ülekandesüsteemi, mille puhul mikrofon kõneleja heli ümbritseva müra taustalt lapse jaoks tugevamini esile toob.