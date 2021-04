Austraalias töötati välja mudel lapse rasvumise ennetamiseks

Austraalia Queenslandi ülikooli teadlased on välja töötanud meetodi, mille abil saavad teadlased täpselt ennustada, kas last ohustab 8-9-aastaselt rasvumine, vahendab Medical Xpress. Mudel kannab nime i-PATHWAY ja see suudab arvutada laste rasvumise riski 74,6% täpsusega. Hindamisel kasutab i-PATHWAY rasvumise ennustamiseks riskitegureid, mis on enamasti kogutud rutiinsete arstivisiitide ajal 12 kuu jooksul.