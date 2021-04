Selle magusa joogi joomine aitab meestel stressirohke sündmusega toime tulla

Pingelised sündmused nagu näiteks eksamil istumine, ettekande pidamine või töövestlusel osalemine suurendavad ajutiselt südame löögisagedust ja vererõhku ning laiendavad artereid. See on normaalne osa keha reaktsioonist, stressist taastumine võtab aega kuni 90 minutit. See võib aidata selgitada, miks üks stressiepisood suurendab ajutiselt ägeda kardiovaskulaarse sündmuse, näiteks südameataki riski.