Tervisesaade tõmbab selleks hooajaks otsad kokku nippidega, kuidas oma sokkide sees peidus olnud jalad suveks ilusasti korda teha. Uuritakse, kuidas on üles ehitatud Eesti töötervishoiusüsteem. Lisaks tehakse puust ja punaseks, kuidas saab kodus kahe väikelapsega koos trenni teha, nii et lapsed on lõbustatud ja vanem vormis.