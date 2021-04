Arst avaldab sagedase põhjuse väsimuse ja peavalu taga

Kui lähitöö — lugemine, arvuti või nutiseadmega töötamine — on kestev ja puhkepausideta, võib tekkida silmalihaste ülepinge ehk akommodatsioonispasm. «Pinges lihas ei suuda lõdvestuda, et peale intensiivset lähitööd selgelt kaugele näha. Sellise ülepinge tunnuseks võib olla udune nägemine kaugele, väsimus, peavalu,» selgitab Palumaa.

Parim viis ennetada silmalihaste ülepinget ja vähendada lühinägevuse tekke riski või süvenemist on teha lähitöö ajal pause. «Iga 20 minuti lähitöö järel peaks silmi lõõgastama, vaadates vähemalt kuue meetri kaugusele, näiteks aknast välja, vähemalt 20 sekundit,» õpetab arst.

Inimene pilgutab ekraani vaadates umbes 60 protsenti vähem kui tavaliselt. Pilgutamine on vajalik silmapinna niisutamiseks. Kuivus põhjustab Palumaa sõnul silmade ärritust: hõõrumis- ja kipitustunnet, valulikkust ning soodustab ka silmapõletike teket. Ebapiisav õhuniiskus toas, mis sageli kaasub talveperioodil keskküttega, süvendab silma kuivust.

«Täiskasvanu peaks endale meelde tuletama teadlikku pilgutamist ekraaniga töötades, noorematel on ehk raskem selle peale mõelda, et silmi peab sagedamini pilgutama,» märgib arst.

Abi on puhkepausidest. Võiks meeles pidada, et silmad väsivad liiga pikka aega ekraani ees olles ning vahepeal tuleks silmi puhata. Kaugele vaadates on ka pilgutamise sagedus normaalne ja silmapind niiske.