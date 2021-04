Loe, millal tuleks pöörduda vaimse tervise nõustaja poole

Covid-19 pandeemia on endaga kaasa toonud ohtralt muutusi ja psühhosotsiaalseid pingeid inimeste eludes. Mitmed uuringud on näidanud, et kriisi ja sotsiaalse isolatsiooniga kaasneb vaimse tervise häirete sagedasem ägenemine, suureneb perevägivalla hulk ühiskonnas ning kasvab tõenäosus kogeda traumaatilisi sündmusi.