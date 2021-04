Haruldane juhtum: naine rasestus lapseootuse ajal uuesti

39-aastane Rebecca Roberts ja tema 43-aastane partner Rhys Weaver olid elevil. «Uudis tundus reaalne alles pärast esimest ultraheli, kui nägime oma last sonogrammi ekraanil ja kuulsime tema südamelööke,» sõnas Roberts.

Viis nädalat hiljem, 12-nädala ultraheliuuringu ajal märgati midagi hämmastavat, sonograafi pildi järgi võis öelda, et Roberts kannab kahte last, kuid üks neist on tunduvalt vähem arenenud kui teine. «Kas te teate, et ootate kaksikuid?» küsis arst. Naise raseduseks diagnoositi superfetatsioon, ehk ühe raseduse ajal on toimunud uus rasestumine. Sellist diagnoosi on maailmas esinenud väga vähe.

FOTO: Kuvatõmmis Instagramist/ @roberts.supertwins

Naise sünnitusarst David Walker pole oma 25 aastase karjääri jooksul nii haruldast nähtust kohanud. «Me olime mures, sest teine ​​kaksik oli palju väiksem. Alles regulaarselt skaneerides ja nähes, et kasvutempo oli pidevalt kolm nädalat maha jäänud, siis saime aru, et see on superfetatsioon,» selgitas Walker.

Tavaliselt takistavad raseduse ajal esinevad hormonaalsed ja füüsilised muutused teise raseduse tekkimist, kuid Robertsiga see nii ei olnud. «Ovulatsiooni peatamise asemel vabastas ta umbes kolm või neli nädalat pärast esimest munarakku veel ühe muna, mis suutis kuidagi imekombel viljastuda ja emakasse implanteerida,» rääkis Walker.

Ehkki Roberts tarvitas ovulatsiooni stimuleerimiseks viljakusravimit, ütles Walker, et pole olemas ravimit, mis põhjustaks superfetatsiooni. Kuigi Walker oli algul mures raseduse edenemise pärast, siis lõpuks oli mõlema lapse kasvutempo hea.

Nii Robertsile kui ka tema elukaaslasele oli see tohutu šokk. «Läksime koju ja googeldasime, kuid see oli asjatu, teemat on uuritud vähe, sest seisund on niivõrd haruldane.» Aja jooksul hakkas mõte kahe eraldi eostatud lapse kandmisest siiski normaliseeruma. Ehkki see ei olnud rasedus, mida naine ootas, oli ta pärast aastaid kestnud teise lapse (Robertsil on ka 15-aastane tütar) soovimist vaimustuses, et sündimas pole mitte ainult üks, vaid kaks last.

FOTO: Kuvatõmmis Instagramist/ @roberts.supertwins

Arvestades seisundi haruldust koos Robertsi vanuse ja kaksikute kandmise riskidega, öeldi paarile, et noorem laps ei pruugi ellu jääda. Samuti teadis Roberts, et ka enneaegne sünnitus on tõenäoline variant. Ehkki Robertsi lastel olid erinevad sünnitähtajad, tehti talle keisrilõige ja mõlemad beebid nägid ilmavalgust 17. septembril. Esimesena tuli Noa, kes kaalus 2097 grammi. Kaks minutit hiljem saabus tema noorem õde Rosalie, kelle kaal oli 1105 grammi.