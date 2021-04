Vaimse tervise ja heaolu geeniuuringus on osalenud üle 50 000 geenidoonori

«Kõigile geenidoonoritele, kelle toimivad meiliaadressid meil olemas on, saatsime märtsis e-postiga uuringukutse. Kokku on geenidoonoreid ligi 20% täisealisest elanikkonnast ehk üle 200 000. Täname kõiki, kes on juba leidnud aja küsimustiku täitmiseks ja aitavad kaasa uute teadmiste hankimisele geenide, keskkonna ning vaimse tervise omavahelistest seostest. Seeläbi on võimalik tulevikus parandada vaimse tervise probleemide käes kannatavate inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti,» ütles uuringu üks eestvedajatest geenivaramu neuropsühhiaatrilise geneetika kaasprofessor Kelli Lehto. Ta tõi välja, et koroonapandeemia on toonud vaimsele tervisele suurt tähelepanu ja aktiivne osavõtt uuringust näitab teema olulisust väga paljudele Eesti elanikele. Tõenäoliselt on viimase aasta jooksul kogenud näiteks ärevust, raskusi uinumisega või keskendumishäireid ka inimesed, kes on muidu rahuliku meelega. «Vajadus reageerida kiiresti muutuvale olukorrale esitab väljakutse kõigile. Inimesed suhestuvad vaimse tervise teemadega varasemast enam,» sõnas Lehto.

Uuringus on jätkuvalt oodatud osalema kõik geenidoonorid ning järgneva nädala jooksul saadab geenivaramu neile geenidoonoritele, kes veel pole osalenud, ka vastavad meeldetuletuskirjad. «Iga geenidoonori panus on oluline. Mida suurem ja eripalgelisem on uuritavate hulk, seda täpsemini saame tuvastada seni teadmata seoseid vaimse tervise probleemide ja geenide vahel ning lisaks mõista, miks esinevad inimeste vaimses tervises nii suured erinevused,» ütles uuringu kaasjuht professor Lili Milani. Ta tõdes, et elu jooksul kogeb mõnda vaimse tervise probleemi iga teine inimene. «Küsimustiku täitmine aitab kaasa sellele, et tulevikus oskame paremini vaimse tervise probleemide süvenemist ennetada, täpsemini diagnoosida ja neid ka personaalsemalt ravida,» kirjeldas Milani. Uuring on ainulaadne kogu maailmas, sest küsitakse erinevate vaimse tervise ja heaolu tahkude kohta ning ka ravimite mõju.

Uuring on pälvinud osalejatelt positiivseid kommentaare. «Ehkki me ei jaga personaalset tagasisidet, on korduvalt öeldud, et küsimustiku täitmine pakub head võimalust pöörata tähelepanu enda vaimse tervise erinevatele tahkudele ja selle säilitamist toetavatele elementidele, eriti praeguses pandeemiaolukorras,» ütles Lehto.