Eesti mees: mind kummitavad geneetiku sõnad, et selle haigusega üle 40 aasta eriti ei ela

Haiguse sümptomiks on samuti kuumatunne kätes-jalgades. «Võrdleksin seda kuuma teetassi hoidmise või tulise radiaatori katsumisega. Keha temperatuuri tõusuga aga kaasnevad käte ning jalgade valud. Neid valusid ma mäletan juba kogu oma teadliku elu. Seetõttu on iga külmetushaiguse põdemine mulle väga raske ning haigeks jäämist püüan igati vältida,» ütleb Ahti (nimi muudetud – toim.). Valusid ja kuumatunnet aitasid leevendada valuvaigistid ning külmakompressid. «Mu vanemad said juba tol ajal aru, et minuga ei ole kõik korras, aga ükski arst ei osanud ka arvata, mis mul viga on.»

Mehe sõnul oli tee diagnoosini väga pikk. «Kui olin 14, siis nahaarst nägi angiokeratoome (tumepunaseid täppe) ja pakkus, et tegu võib olla Fabryga. Tartu lastehaiglas otsustati angiokeratoomist võtta koeproov ning alles siis saadi Fabry tõve jälile. Selles mõttes oli vedamine, et ühe sümptomina just angiokeratoomid välja lõid. Pärast diagnoosi saamist pidin tegema muudatusi oma igapäevaelus – näiteks loobuma kehalise kasvatuse tundidest ja füüsilisest koormusest, kuna haiguse üks tunnuseid on ka vähene higi tekkimine, mis omakorda põhjustab keha ülekuumenemist, viimast aga tuleb vältida,» räägib Ahti.

Mees sõnab, et diagnoosi saamine oli küll leevendus ning teadmatusest väljatulek, kuid kohe järgnes uus mure: nimelt tollel hetkel haigekassa Fabry ravimit ei kompenseerinud ja ravi polnud Eestis saadaval. «Minu ema nägi väga palju vaeva, et mulle haigekassa rahastus välja võidelda. Kui olin juba 16, siis võttis haigekassa ravi rahastamise enda kanda ning minu ravi võis alata. Alates sellest ajast käin iga kahe nädala tagant päevaravis saamas ensüümasendusravi, mis näeb välja nii, et ravimit tilgutatakse 2-3 tundi otse veeni,» kirjeldab ta protseduuri.

«Ma ei oska öelda, kas minu elukvaliteet on pärast raviga alustamist muutunud oluliselt paremaks, aga kindlasti oleks ilma ravita minu seisund tänaseks tunduvalt kehvem,» lausub Ahti. «Õnneks algas ravi täpselt õigel ajal, ükski siseorgan veel kahjustunud polnud. Küll aga kummitavad mind tänaseni geneetiku sõnad, kes märkis, et selle haigusega üle 40 aasta eriti ei ela. See üks lause on mind pannud võib-olla liiga tihti mõtlema elu üle ning tekitanud hirmu tuleviku ees. Üritan selle peale mitte mõelda, kuid aeg-ajalt see ikka rikub meeleolu.»

Samuti ütleb mees, et kuna Fabry on nii teistsugune haigus, siis tihti ei mõista ka lähedased, kuidas ta end tunneb. «Õnneks ma suhtlen ka teiste Fabry patsientidega üle Eesti, nii saame üksteisele toeks olla.»

Arst: Fabry on harvikhaigus, mille raviks oleme valmis

Dr Peeter Saadla, Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst-õppejõud sisehaiguste erialal