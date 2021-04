Iga kümnes vastsündinu vajab intensiivravi

Tartu Ülikooli laste intensiivravi ja farmakoteraapia professor Tuuli Metsvaht rääkis, et näiteks sepsis ehk veremürgitus on vastsündinuil üks sagedasemaid intensiivravi tüsistusi, mis on seotud suure suremuse ja halvema psühhomotoorse arenguga. «Vaatamata sellele, et resistentsete bakterite tungimise kohta vastsündinute organismi on üha rohkem andmeid, on seni väga vähe usaldusväärset teavet laialdaselt rakendatavate infektsiooni ennetamise ja kontrolli meetmete tõhususe kohta,» kirjeldas ta.