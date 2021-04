Kuidas teha vahet lihas- ja liigesevalul?

Valu tõenäolise põhjuse teadmine aitab probleemi kiiremini ületada, vahendab Medline Plus.

Liigesevalu on sageli põhjustatud konkreetse liigese vigastusest ja mõjutab selle ümbruses olevaid luid, sidemeid ja kõhre. Artriit on veel üks levinud liigesevalu põhjus, sealhulgas nii reumatoidartriit ehk krooniline liigesepõletik kui ka artroos ehk liigese kulumus. Erinevad meditsiinilised seisundid võivad põhjustada ka ühe või mitme liigese valulikkust, näiteks puukborrelioos, fibromüalgia, podagra, luuvähk, avaskulaarne nekroos ja reumaatiline palavik.

Erinevalt liigesvalust põhjustab lihasvalu kõige sagedamini konkreetse lihase ülekoormus või vigastus. See on tavaline sportlaste ja inimeste seas, kes hakkavad treenima pärast pikka treeningpausi. Kuid lihasvalu võib olla tingitud ka haigusest või infektsioonist kehas ja siis võivad sümptomid jäljendada ka liigesevalu. Inimesed võivad tunda valu lihastes gripi ja kroonilise väsimussündroomi tõttu. Meditsiinilised seisundid, mis võivad põhjustada lihasvalu, aga ka liigesevalu, hõlmavad puukborrelioosi ja fibromüalgiat.

Kuigi liigese- ja lihasvalude põhjused on kirjud, on sageli võimalik neid siiski eristada. Lihasvaludega kaasnevad sageli lihasspasmid ja valu leeveneb treenimisel, sest aktiivsuse tõttu vabaneb piimhape ja eemaldatakse toksiinid. Liigesevalu korral tekib kahjustatud liigese ümbruses tavaliselt turse ja seda tüüpi valu ravimine võtab tavaliselt kauem aega.

Liigesevalu leevendamiseks võib arst soovitada kasutada mittesteroidseid põletikuvastaseid süsteemseid ravimeid. Apteegi käsimüügis on saadaval paiksed põletikuvastased ja valuvaigistavad geelid ja kreemid. Muud potentsiaalsed meetodid liigesevalu leevendamiseks hõlmavad soolavanni, sooja ja külma vaheldumisi kasutamist ning vähese intensiivsusega treeninguid, et hoida liigeseid liikuva ja paindlikuna. Kuna liigesevalu kipub olema pikaajalisem seisund kui aktiivsusest põhjustatud lihasvalu, võib osutuda vajalikuks ka kaalust alla võtta ja oma toitumist kohandada, et lisada kasulikke oomega-3-rasvhappeid ja muid põletikuvastaseid toiduaineid.