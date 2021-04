Biokeemik räägib, mis aitab toota organismi McGyveri teipi ehk universaalset parandusmaterjali

Kui me räägime keha karkassist, siis enamikul tuleb kohe silme ette luukere. Aga kui küsida, kas luudel on ka sisemine karkass, siis jõuamegi kollageenini. See karkass koosneb küll paljudest taladest, poltidest ja mutritest, kuid kollageen on enamikus kudedes kandvaim tala ning see on ka põhjus, miks selle hulka inimkehas saab mõõta kilodes, mitte milligrammides. Lisaks on kollageen organismi McGyveri teip ehk universaalne parandusmaterjal. Kui vigastame nahka, nii et jääb järele arm, või vigastame maksa, nii et seal tekkib tsirroos, siis mõlemal juhul asendub tavapärane kude kollageeniga.