Kuidas mõjutab pikka aega kestnud stress südame tervist?

Tänapäeval on suureks probleemiks inimeste vähene kehaline aktiivsus. Ebapiisav liikumine on sama ohtlik haiguste tekke riskifaktor nagu ülekaal ja suitsetamine, põhjustades üle maailma umbes viis miljonit surma aastas.

Tähtis on, et füüsiline treening oleks regulaarne ning inimesele jõukohane. On täheldatud, et täiskasvanud saavad parandada oma tervist kui nad liiguvad igapäevaselt keskmise intensiivsusega vähemalt 30 minutit. Nädalast liikumiskoormust on hea jagada ühtlaselt, näiteks liikuda viiel päeval nädalas mõõduka koormusega 30 minutit või kolmel päeval nädalas kõrge intensiivsusega 25 minutit.