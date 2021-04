Jalgrattakiivri ostmisel tuleb teha õiged valikud

Kaherattalistega sõitvate inimeste arv on kasvamisjärgus. Kuigi rattasõitu peetakse viimasel ajal turvalisemaks kui näiteks rongi- või bussisõitu, ei kulge ka rattasõit ilma ohutusriskideta. Seetõttu peaks olema kvaliteetne rattakiiver esmatähtis elukindlustus. GQ Magazine on kirja pannud meeldetuletused, millest kiivri valikul lähtuma peaks.

Lisaks kvaliteetsele ja vastupidavale rattalukule ja tuledele, on oluline valida sobiv ja parimat kaitset pakkuv rattakiiver. Liiklusõnnetusse sattudes võib kiiviri olemas olla sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus.

Mida peakas teadma rattakiivri suuruse määramise kohta? Selle seadme peamine ülesanne on kaitsta pead kukkumise ja põrutuse eest, seega on oluline, et kiiver oleks paras. Liiga väike või liiga suur kiiver ei paku vajalikku kaitset. Enamik kiivririhmasid on reguleeritavad, seega peaksite alustuseks mõõdulindiga mõõtma ära oma pea kõige laiema koha.

Üldiselt on täiskasvanu kiivri suurused vahemikus 56-58 sentimeetrit, kuid sõltub kaubamärgist ja tootjast.

Kui kaua peab rattakiiver vastu pidama? Nagu enamike asjadega, on ka kiivri ostuga nii, et saate selle, mille eest maksate. Turu kõige kallima toote ostes võib eeldada, et sel on ka pikem eluiga. Erinevate uuringute põhjal on ennustatud, et rattakiivri eluiga varieerub kolmest kuni kümne aastani.

Hinna poolest kallimad kiivrid on valmistatud kõvemast (kuid see eest kergekaalulisemast ja mugavamast) materjalist. Samuti tasub kiivrit ostes pöörata tähelepanu ventilatsiooni võimlausele, mida rohkem avasid, seda paremini laseb kiiver peal hingata.

Kiivri osas on oluline, et see põrutamisel leevendaks võimalikku löögienergiat. Kukkumisel võivad kiivrisse tekkida mikropraod, mis võivad olla silmale nähtamatud. Sellisel juhul tuleks lasta kiivrit kontrollida ja mikropragude olemasolul kindlasti välja vahetada.