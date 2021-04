Vaba Akadeemia ⟩ Niilo Kaldalu: "Vaktsiinidest ja vaktsiinivastasusest"

Vaktsineerimine on aidanud võita mitmed rasked nakkushaigused, sellel on oluline osa 20. sajandi meditsiini edus. Tänapäeval tuleb enne vaktsiini kasutusse lubamist tõestada selle tõhusust ja ohutust kliiniliste katsetega. Samas on vaktsiinidel ka kõrvaltoimeid. On tekkinud häälekas vaktsiinivastane liikumine, mille väitel põhjustab vaktsineerimine raskeid ja pöördumatuid kahjustusi. Kuidas eristada teaduslikult põhjendatud kriitilist suhtumist ja ideoloogilist aktivismi, mis kasutab samuti meelsasti teaduse keelt ja teaduslikult kõlavaid väiteid?

Niilo Kaldalu annab väga lühida ja lihtsustatud ülevaate inimese immuunsüsteemist ja viirustest, püüdes lihtsalt selgitada, mis on immuunvastus, mil viisil vaktsiinid töötavad. Seejärel esitab ta lühikese ülevaate vaktsiinide tänapäevast ja ajaloost koos vaktsiinivastase liikumise ajalooga ning peatub leetrite-mumpsi-punetiste (MMR) vaktsiini ja autismi väidetavatel seostel, mis käivitasid tänapäeva vaktsiinivastaste liikumise, aga on praeguseks korduvalt ümber lükatud. Lõpuks sellest, kuidas COVID epideemia on muutnud vaktsiinide ja ravimite kohta käiva teabe jõudmist päevauudistesse.

Loeng toimub 16. aprillil kell 18.15.