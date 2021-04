Dr Margus Punab avaldas, millised on meeste peamised mured

«Muidu on filter ees. Meil on androloogi esmane visiit sisuliselt alati õe juurde, aga nii lõikame õe visiidi vahelt ära, kohe määrame uuringute kompleksi, meie sekretariaat võtab inimesega ühendust, paneb ajad kirjad ja ta jõuab juba uuringutega arsti vastuvõtule,» kirjeldas Punab. Ta meenutas, et tema esimene e-konsultatsioon oli seoses günekomastiaga — rindade suurenemine meestel. Nüüd on selgunud, et see polegi nii harv probleem, kui võis arvata. 140st e-konsultatsioonist on neid Punabi sõnul 6-7.