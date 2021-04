Alustab suitsiidi tõttu lähedase kaotanud noorte toetusgrupp

Võib juhtuda, et lähedase kaotusega seonduvad asjaolud segavad keskendumast õppimisele või tööle; või pealetükkivad meenutused ja mõtted juhtunuga seoses segavad mälutööd; on raskusi oma emotsioonide ohjamisega või tunned end tundetu ja tuimana; on kadunud motivatsioon; käid juhtunut ikka ja jälle oma peas läbi ning ei saa rahu.