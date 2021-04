Esmaspäevast saab apteekides puukentsefaliidi vastu vaktsineerida

Sellel aastal on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisse kaasatud 25 apteeki 11 Eesti linnas. Nagu ka varasemalt, on see võimalik Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Narvas, Võrus kui Kuressaares, uute kohtadena on lisandunud Rapla ja Haapsalu. Täpsem apteekide nimekiri koos broneerimise ja vaktsineerimise hinna infoga on leitav vaktsineeriapteegis.ee veebilehelt.