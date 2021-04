Pardiralli vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimub taas

Pardiralli on Eesti vähihaigete laste vanemate liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama. Kokku asub esikoha nimel heitlusse 15 247 parti. Eelnevate aastate rallid on tõestanud, et tiitlivõidu nimel käib vannipartidel tihe rebimine, sest selja taha jääb keeruline talv, mil oli raske treeningkogunemisi pidada.