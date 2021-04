Apteekides saab taas vaktsineerida puukentsefaliidi vastu

«Käes kevad ning puugid taas liikvel. Kuna kultuuri- ja meelelahutusasutused on hetkel suletud, siis on looduses liikumine ja maakodude külastamine peamiseks puhkuseks ja ajaveetmiseks. Apteekidel on hea meel, et saame osaleda puukentsefaliidi vastase vaktsineerimise korraldamisel ja seeläbi ennetada haigestumist sellesse haigusesse,» räägib Eesti Provisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane.