Tervise lühiuudised

Apteekides saab puukentsefaliidi vastu vaktsineerida

Alates eilsest saab 25 apteegis üle Eesti end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida. Nagu varemgi on see võimalik Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Narvas, Võrus ja Kuressaares, uute kohtadena on lisandunud Rapla ja Haapsalu. Täpsem apteekide nimekiri koos broneerimise ja vaktsineerimise hinna infoga on leitav vaktsineeriapteegis.ee veebilehelt. Puukentsefaliidi viiruste ülekandjaks inimestele on puugid. Viirused võivad inimesele levida ka nakatunud looma, näiteks kitse või lehma pastöriseerimata piima tarbimisel. PM

3 kilomeetrit tuleks doktor Margus Viigimaa sõnul päevas kõndida südame tervise kaitsmiseks.

Pandeemia avaldas veredoonorlusele halba mõju

Möödunud aastal loovutas verd 29 927 inimest, mis on varasema aastaga võrreldes 600 võrra ehk kaks protsenti vähem. Senisest vähem korraldati koroonapandeemia tõttu ka doonoripäevi. «Vereloovutamisel on omad piirangud. TAI statistika toob need välja suuremate rühmadena. Selle järgi on enim tõusnud mittemeditsiinilistel põhjustel ja mõningal määral ka verega edasikanduvate nakkushaigustekitajate olemasolu tõttu veredoonorlusest kõrvale jäämiste hulk,» tõi välja TAI tervisestatistika analüütik Ingrid Valdmaa. Covid-19 läbipõdenud või selle vastu vaktsineeritud hea tervisega inimesed on endiselt doonoriks oodatud. PM

Moderna plaanib kolmandat doosi

Covid-19 vaktsiini tootja Moderna teeb sügiseks ameeriklastele kättesaadavaks kolmanda doosi, ütles ettevõtte tegevjuht Stéphane Bancel. Uuringud näitavad, et Moderna vaktsiin on koroonaviiruse suhtes üle 90 protsendi efektiivne kuus kuud pärast teist süsti. Ebaselge on aga see, kui kaua immuunsus viiruse vastu püsib. Sama kehtib Pfizeri kaheannuselise koroonavaktsiini kohta. Pfizeri tegevjuht Albert Bourla ütles eelmisel nädalal, et tõenäoliselt on vaja ka kolmandat annust kuus kuni 12 kuud pärast esialgset vaktsineerimist. CBS/ PM