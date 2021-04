Selle toidulisandi võtmine pakub mitmekordset kaitset stressi vastu

Ohio osariigi ülikoolis läbiviidud uuringus selgus, et igapäevased toidulisandid, mis sisaldasid 2,5 grammi oomega-3 polüküllastumata rasvhappeid aitasid kõige paremini organismil stressi kahjulikele mõjudele vastu seista.

Toidulisandid aitasid kaasa sellele, mida teadlased nimetavad stressitaluvuseks: kahju vähendamine stressi ajal ja pärast ägedat stressi püsiv põletikuvastane aktiivsus. Võimalikke vananemisvastaseid toimeid peeti eriti silmatorkavaks, kuna need ilmnesid nii tervetel kui ka ülekaalulistel ja keskealistel inimestel.

Uuringu juhtiv autor ja kliiniline psühholoog Annelise Madisoni sõnul viitavad tulemused sellele, et oomega-3 toidulisandi manustamine on lihtne lahendus, mida iga inimene saab teha, et stressiga paremini hakkama saada.