Teadlane avaldas, millal Eestis tänavu sääsed välja ilmuvad

Tartes rääkis «Terevisioonis», et sääsevastsed arenevad 4–10 kraadises vees umbes neli nädalat. Praegu võib metsalompides näha umbes poole sentimeetri pikkuseid vastseid ehk nende areng on alles poole peal. «Kui ma üleeile käisin lompe vaatamas, siis oli veetase selline, et kui nüüd juurde vihma ei tule, siis need kuivaksid enne ära, kui sääsed oma arengu lõpetavad,» ütles putukateadlane.