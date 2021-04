Eksperdid annavad nõu: mida süüa kõrge kolesterooli vältimiseks

Funktsionaalse toitumise terapeudi Eliisa Lukki sõnul on aastakümneid käsitletud kolesterooli selle kahjulikkusele keskendudes. Inimestel on tekkinud arusaam, et mida vähem kolesterooli, seda parem ning kõige kindlam on kolesterooli tarbimist üldse vältida. «Sel juhul peab keha kõik vajamineva kolesterooli ise tootma, kuid see on talle väga suur koormus,» nendib Lukk. Ta lisab, et südamehaiguste riski vähendamiseks on levinud madala rasvasisaldusega, süsivesikuterikas toitumine. See aga võib vastupidiselt soovitule südamehaiguste riski suurendada. Probleem süveneb veelgi, kui tarbitakse palju rafineeritud suhkruid.

Kui toiduga kolesterooli ei saa, peab keha rohkem pingutama

Võiks arvata, et kolesterooli söömine tõstab vere kolesterooli taset, kuid terapeudi sõnul see enamik inimestel nii ei toimi. Organismis on kolesterooli ainevahetus hästi reguleeritud.

«Kui tarbime toiduga rohkem kolesterooli, sünteesib keha seda vähem. Kui toidukolesterooli tarbimine on väike, peab keha seda ise rohkem sünteesima,» räägib Lukk. 6

«Muidugi on inimesi, kellel on pärilik soodumus reageerida kolesteroolirikkale toidule kolesteroolitaseme tõusuga. Sellisel juhul tuleb oma kolesteroolitaset regulaarselt kontrollida,» ütleb terapeut. Lisaks geneetilistele eripäradele võivad kolesterooli ainevahetuse häired tekkida ka näiteks pikaajalisest kehvast toitumisest, sealhulgas pidevast kolesterooli liigsusest toidus ja kõrgest veresuhkru tasemest.

Kõrge kolesterool ei pruugi olla füüsiliselt tuntav

SYNLABi laboriarst dr Meeli Glükmann selgitab, et halva kolesterooli ehk LDL-kolesterooli kõrge tase veres põhjustab veresoonte lupjumist ja suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski. Riski vähendab aga hea kolesterooli ehk HDL-kolesterooli piisav sisaldus veres.

Südame tervise heaks tasubki verenäitajatest jälgida oma vere kolesteroolitaset. «Tulemused annavad juhised, kuidas oma toitumist korrigeerida ja milliseid teisi muudatusi elustiili tuua,» räägib arst ja lisab, et kolesteroolita ei ole organismil võimalik toimida, kuid selle liiga kõrge tase on ohtlik ega pruugi olla füüsiliselt kuidagi tuntav.

«Kolesteroolide taset võiks kontrollida iga kolme aasta tagant. Riskigruppi kuuludes, näiteks diabeedi, kõrge vererõhu, mõne südamehaiguse, ainevahetuse sündroomi esinemisel ja vanemate inimeste puhul, iga aasta koos muude verenäitajatega. Kolesterooli tulemusi mõjutava raviskeemi alustamise või elustiili ja toitumise muutmise järgselt võiks analüüse korrata kolme kuu möödumisel.»

Kas toiduga saab kolesteroolitaset langetada?

Laboriarst räägib, et suurem osa organismis olevast kolesteroolist toodetakse maksas ning ülejäänud saame toidust. Toitumisterapeut toob välja, et söögist saame kolesterooli loomsetest toitudest, sest kolesterooli sünteesitakse just loomsetes rakkudes. Ka osades taimedes on kolesteroolile sarnaseid ühendeid, näiteks leiab neid palju sojaubades ja seedriseemneõlis. Erinevalt loomsest, taimset kolesteroolivormi organism ei omasta, küll aga takistavad need kolesterooli imendumist ja aitavad nii kaasa kolesteroolitaseme langetamisele.