Autismi ja intellektipuudega noortele mõeldud Päikesekodus lustitakse alpakadega ja diskol

«Suur oli kohtumisrõõm ja äratundmisrõõm märtsis, kui jõudsid esimesed kliendid Liikva Päikesekodusse. Eks oli ka kõhklusi ja teadmatust eelseisva ees, täna võib aga öelda, et kõik on kenasti sujunud,» lausus Ilves.

Ilves sõnab, et kõik vajab veel harjumist, kuid enamik on suurepäraselt kohanenud, suures plaanis on kõik rõõmsad ja rõõsad.

«Esimese hooga täitus pool igast peremajast (Päikesekülas on kolm 10-kohalist peremaja) ja see oli alustuseks hea. Oli ju kõigile uus olukord, uus keskkond, uued harjumused ja uued inimesed – see kõik tahtis harjumist ja tahab siiani, sest iga uue kliendiga tuleb uus energia ja uued üllatused.»

Päevakava on täpselt paigas

«Meie päevad on väga täpselt paigas, järgime kindlat päevaplaani. Hommikul alustavad tööd igas peremajas kaks eluvaldkonna tegevusjuhendajat, üks alustab äratamisega ja teine valmistab koos köögitoimkonnas oleva kliendiga hommikusöögi,» kirjeldab Ilves hommikust rutiini.

«Kell 9 algavad uued tegevused. Meil on selleks mitmekülgsed võimalused, toimetada tuleb viljapuuaias, kalatiigi juures, hobuste ja alpakade boksides, grillplats tahab korrastamist ning aias on veel miljon tegemist, mis tuleb ära toimetada,» lisab tegevusjuhendaja.

Lisaks välitegevustele kirjeldab Piia Ilves ka tubaseid tegevusi, milleks on käsitöötuba ja savituba. Peale tegevusi ootab ees lõunasöök ja väike lõunauinak on ka väga asja eest.

«Alates kella neljast saabub oodatud ühistegevuse aeg, mõnikord mängime toas erinevaid mänge: lauamänge, pallimänge, joonistame, värvime, kleebime ja rebime. Kogu Liikva Päikesekodu territoorium annab võimaluse ühistegevuse aeg veeta ka õues, mõnikord teeme kiirkõndi puuviljaaias. Ilusate ilmade saabumisega hakkasime grillplatsil grillimas käima, aga oleme seal ka diskotanud ja lihtsalt kiikumist nautinud,» räägib Ilves.

«Kõik meie kliendid osalevad kõikides tegvustes koos eluvaldkonna tegevusjuhendajatega, kes juhendavad, toetavad ja suunavad. Meie päevad on mitmekülgselt ja huvitavalt sisustatud, arvestame tegevuste juures klientide soove ja loomulikult ka eripärasid.»

Kõige rohkem oodatakse neljapäeva ja reedet

Ilvese sõnul on kõige elevusrohkem päev nädalas neljapäev ja seda oodatakse väga, sest pealelõunasel ajal toimub väljasõit. Liikva Päikeseküla elanikud on tutvunud ümbruskonna randadega, käinud Lohusala sadamas ja Haven Kakumäe promenaadil ning läinud Keila lähedal metsa lennukit vaatamas.

«Muidugi on veel üks päev, mida väga oodatakse – reedet. Reedel minnakse ju koju. Tagasi Liikvale kibeletakse ka väga. Üks nõuab juba laupäeva hommikul, et hakkame Liikvale minema. Teine on esmaspäeva hommikul kell 6 üleval, et hakkame minema, muidu ma jään tööle hiljaks. See kõik täidab meie, tegevusjuhendajate, südame suure rõõmutundega,» lausub Ilves.