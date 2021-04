Eesti laulja Khai depressioonist: otsisin armastust inimestelt, kes seda kõige vähem anda tahtsid

«Ma ei julgenud enda nõrkust teistele näidata, ei tahtnud sõpru koormata, perekonda alt vedada ega endale oma saamatust tunnistada. Ma ei sooviks sellist elu mitte kellelegi,» sõnab lauljatar Loovgraafis.

Ta lisab, et ehkki kurbus on elus oluline osa, sest see kasvatab, ei peaks see kunagi minema nii kaugele, et sööb elujõu.

«Olgugi, et olen väga eneseanalüütiline inimene ja oskan asju ka objektiivselt hinnata, on see kurbus vaatamata ratsionaalsele mõtlemisele nii palju võimsam, et sa jääd sellele lihtsalt alla.

Veetsin selles kurbuses väga palju aastaid ja keegi ei teadnud midagi, sest olin enamasti seltskonnas lustakas ja ettevõtlik,» tunnistab Khai.

Depressiooni taga olid ta hinnangul lahendamata tunded ja uskumused, mis lapsepõlvest kaasa toodud. «Justkui sissekodeeritud mõtted, mis tagataustal minu maailma kujundasid. Näiteks uskumus, et mu isa pole minuga kunagi rahul ja kõik minu pingutused on ebaõnnestunud või ebaolulised. Või arusaam armastusest – mul puudus eeskuju ühest soojast ja usaldusväärsest suhtest,» tõdeb ta. «Elasin aastaid selliste mõtetega, mis süvendasid minus ebakindlust ja üksildast tunnet. Hakkasin alateadlikult otsima heakskiitu ja armastust just nendelt inimestelt, kes seda mulle kõige vähem anda tahtsid, mille tagajärjel sain muidugi alati haiget.»

Ta ütleb, et lõpuks puudus igasugune enesearmastus, enesehinnang, usk, et midagi saaks paremaks minna ja süvenes arvamus, et tagasiteed enam pole. «Kui need asjad kuhjuvad, siis lõpuks ajab iga väiksemgi asi nutma, sest sinu sees on nii palju lahendamata kurbust ja sa pole ise ka aru saanud, miks sa seda tunned.»

Khai sai tuge muusikalt ja abi ekspertidelt.

«Kui ma viimaks psühholoogi juurde jõudsin, sain aru, kui sügavale «päris mina» minus mattunud oli ja kui pikalt ma olen elanud kellegi teisena. Algas kaevamine ja valude allikasse sukeldumine, mis ei olnud kerge, kuid hädavajalik. See on õudne, mida depressioon inimesega teha võib – kui palju hetki, võimalusi ja jõudu see ära sööb,» märgib ta.