Egiptuses väikelapsega reisimine pole sama ohutu kui Euroopas, kummatigi paelub Egiptus viisaka teenindusega. Kaamelisõidud on osa reisi võlust. FOTO: Amir Makar

Lastel tuleb sageli ette kõhulahtisust, see võib olla mittenakkuslik või nakkuslik. «Nakkushaigused on soojades maades, nagu Türgi või Egiptus, tavalisemad kui Eestis,» ütles lastearst Ülle Uustalu, kes on ise maailmas palju rännanud-töötanud. Peruu, Tansaania, Jordaania või Kiribati saared keset Vaikset ookeani, kui vaid mõnda kohta nimetada.