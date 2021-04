Ekspert selgitab, kuidas mõjuvad kõrge ja madal vererõhk

Vererõhk on oluline tervisenäitaja, mis annab olulist infot inimese tervise kohta. Vererõhk on surve, millega süda arterite kaudu verd kehasse laiali pumpab. Vererõhk on erinevates kehapiirkondades pisut erinev ja vererõhunäit pole kunagi püsiv, vaid muutub pidevalt sõltuvalt inimese tegevusest. Näiteks magades ja puhates on näitaja oluliselt madalam kui sportimisel või füüsilise töö tegemisel.