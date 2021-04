15 inimest veetsid 40 päeva koopas ilma telefoni ja päikesevalguseta

Üks vabatahtlik, matemaatikaõpetaja Johan François ütles, et tegi jooksutiire enda vormis hoidmiseks. Kaks kolmandikku osalejatest väitis, et soovib kauem koopas viibida. «Üks kord elus oli justkui võimalik panna elu pausile,» ütles The Guardiani andmetel üks katses osalenud seitsmest naisest Marina Lançon. «Kordki elus oli aega ja saime peatuda elamiseks ja oma ülesannete täitmiseks. See oli suurepärane,» sõnas Lançon.