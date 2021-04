Ravimite võtmisega aga ei tasu kiirustada. «Kui antidepressante või rahusteid hakata liiga vara kasutama, võib see aeglustada leinaprotsessi,» märkis Esperk. Antidepressante tuleks hakata võtma siis, kui depressioon on käes või see on olnud juba varem. Rahustite puhul on niikuinii oht, et need tekitavad pikemal kasutamisel sõltuvust.