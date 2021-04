TÜ Kliinikumi eksjuht Priit Eelmäe liitub Medicumiga

Medicumi juhatuse esimees Tõnis Alliku sõnul annab Eelmäe liitumine tugeva potentsiaali taastusravi laiendamiseks geograafilises mõttes ning sisuliseks arendamiseks erinevates spetsialiseerumissuundades.

«Soovime ambulatoorses taastusravis olla suurim ja eelistatuim raviasutus Põhja-Eestis ning oleme lähiperspektiivis investeerimas valdkonna laiendamisesse märkimisväärselt. Priidu näol oleme leidnud kogemustega ja võimeka meeskonnamängija Medicumi juhtkonda,» ütles Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik.

Eelmäe ise usub, et suudab koos Medicumi professionaalse ja innovaatilise meeskonnaga arendada olemasolevaid teenuseid senisest veelgi inimkesksemaks, võtta kasutusele täiesti uusi lahendusi ja olla toeks aina rohkematele abivajajatele. «Soovime oluliselt laieneda Tallinnas, aga miks mitte ka üle terve Eesti,» lisas ta.

Eelmäe sõnul on lähema aasta jooksul plaanis välja arendada Põhja-Eesti kaasaegseim taastusravi taristu, mis oma töökorraldustelt ja -kultuurilt ei jää alla tunnustatud maailma standarditele.

Taastusravi on Medicumi üks suuremaid tegevusvaldkondi ja Medicum on üks suuremaid ambulatoorse taastusravi osutajaid Eestis. Teenuseid osutatakse peamiselt Lasnamäe Medicumis, kuid ka mitmel pool mujal. Viimastel aastatel on valdkonna arenguteks olnud spetsialiseerumissuundade väljaarendamine kardioloogilist ja pulmonoloogilist taastusravi vajavatele patsientidele, sealhulgas covid-19 haiguse tüsistustega patsientidele.

Eelmäe hinnangul on Medicumi poolt ühiskonnale pakutavate teenuste spekter lai. «Esmatasandi, eriarstiabi ja õendusabi teenuste osutamine loob head eeldused tervikliku raviteekonna tagamiseks. Selles protsessis on oluline koht taastusravil ja rehabilitatsioonil, kusjuures meie eesmärk on, et patsiendi liikumine ühest ravietapist teise toimuks patsiendile sujuvalt ja teda igati toetavalt,» lisas Eelmäe.

Priit Eelmäe on lõpetanud Tartu Ülikooli ja kaitsnud teadusmagistri kraadi füsioteraapia valdkonnas. Eelmäe on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumi ja SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimehena, Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaanina ning füsioteraapia- ja terviseedenduse õppetooli lektori ja juhatajana ning Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna juhina. Priit Eelmäe on olnud Eesti Haiglate Liidu juhatuse liige ning Eesti Füsioterapeutide Liidu president.