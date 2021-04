Haigekassa tegi lastele tasuta hambaravi saamise lihtsamaks

Eesti Haigekassa andis teada, et 21. aprillist kehtib uus kord haigekassa laste hambaravi lepinguga liitumiseks. Haigekassa partnersuhtluse osakonna usaldusarst Tiia Zeigo märkis, et Eesti Haigekassa soovib, et kõik lapsed jõuaksid vähemalt kord aastas hambaarsti juurde.