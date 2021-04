Tööandjad jätsid õed tööga seotud läbirääkimistelt kõrvale

«Meil on vaja pidada sisulisi läbirääkimisi, sest tervishoid ei ole mitte ainult Covid-19 kriisis, vaid ka sügavas õdede puuduse kriisis. On uskumatu, et tööandjad on valinud juriidiliste kõveruste taha varjumise tee, jättes õed kui suurima tervishoiutöötajate grupi läbirääkimistelt kõrvale. See pole mitte ainult ebaprofessionaalne ja kohatu, vaid ka vastuolus nii Eesti ametiühingute seaduse kui ka rahvusvahelise tööõigusega,» ütles Eesti õdede liidu president Anneli Kannus.