Insuldipatsiente toetab regionaalhaigla uus mobiilirakendus

Regionaalhaigla neuroloogi Siim Schneideri sõnul mängib insuldist taastumise juures olulist rolli see, mis saab patsiendist pärast haiglaravi lõppu. «Ravimite võtmine, töövõime hindamine, kodukeskkonna turvalisus ning hirm korduva insuldi ees on ainult üksikud näited teemadest, millega insuldi läbi teinud inimesed pärast haiglast lahkumist kokku puutuvad,» selgitas Schneider, lisades: «Selleks, et üleminekut paremini toetada, oleme eriala spetsialistidega koondanud usaldusväärse info ühte mobiilirakendusse.»