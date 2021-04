Ühe vaksiiniannusega jäämine võib pandeemiat pikendada

Veebraris enam kui 1000 täiskasvanud ameeriklase seas korraldatud uuring näitas, et vähem kui pooled vastanutest uskusid, et Moderna ja Pfizer-BioNTech vaktsiinid pakuvad tugevat kaitset nädal või kaks peale teist annust, kirjutab Medical Xpress. Viiendik uskus, et vaktsiinid pakuvad tugevat kaitset peale esimest süsti ja 36% ei olnud vaktsiini kaitses kindlad.

Vaktsineerituid oli vastajate seas 19%, nendest pooled väitsid, et neile räägiti vaktsiinikaitse ajastamisest. Väike osa väitis, et neil soovitati maski kandmist jätkata ja hoida sotsiaalset distantsi. See võib osutada suuremale probleemile, milleks on info mitte-liikumine. Inimesed peavad olema hästi kursis vaktsiinide ajastamisega ning jätkuvate reeglitega.

Paljud ameeriklased ja ka need, kes on juba esimese vaktsiinidoosi saanud, on endiselt segaduses vaktsiinikaitse ajastamise ja teise annuse vajalikkuse üle. Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (Centers for Disease Control, CDC) andmed kinnitavad, et probleem on murettekitav, sest 8% ameeriklastest (rohkem kui 5 miljonit inimest), kes said eelmisel kuul Moderna või Pfizer-BioNTechi vaktsiini, kavatsevad teise annuse vahele jätta.