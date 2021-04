Tervishoiutöötajate töötasud tõusevad

Töötajate esindajatena allkirjastasid lepingu Eesti arstide liit, Eesti tervishoiutöötajate kutseliit ja Eesti kliiniliste psühholoogide kutseliit, tööandjate esindajatena Eesti haiglate liit ja Eesti kiirabi liit. Lepinguga on kutsutud ühinema ka Eesti õdede liit.

«Koroonakriisi põhiraskust kandvad tervishoiutöötajad on paremad töötingimused ja palgatõusu kuhjaga ära teeninud. Usun, et see annab neile motivatsiooni vastu pidada ja Eestisse tööle jääda,» ütles õdesid, hooldajaid ja tugispetsialiste esindava tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik.