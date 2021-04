Õdede Liit tervishoiu kollektiivlepinguga ei ühine: «Palgatõusuks lepiti kokku 40 senti tunnis»

Eesti Õdede Liit ootab, et tööandjad asuksid õdede ja kutsega hooldustöötajate töötingimuste osas läbirääkimistesse suurima õendusorganisatsiooni Eesti Õdede Liiduga. Teiste töötajate esindajatega on läbirääkimised toimunud, aga Õdede Liiduga on kõnelused seiskunud.