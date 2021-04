Eestlanna katsumus: pärast kahe lapse sünnitamist ja imetamist oli tükk rinnas tagasi

Geneetiline eelsoodumus eesnäärmevähiks

Üsna pea selgus, et mehe eesnäärmega oli siiski kõik korras. Hirmuäratavad tulemused olid tingitud läbi põetud angiinist ja põletikus kurgumandlitest, mis kogu organismi näitusid mõjutasid. Samas piisas läbielatust, et utsitada Andrest enda riskidest teadlikuks saama. «Tahtsin teada, milline on mu geneetiline eelsoodumus vähkkasvajasse haigestumiseks,» sõnab Andres.

Geenitest näitaski, et mehel on kõrgenenud eesnäärmevähi risk ja sai personaalse jälgimisplaani, millal ja kui sageli arsti juurde pöörduda. «See teadmine andis mulle veendumuse, et tervist tuleb hakata varem ja regulaarselt kontrollima. Enne, kui mingid kaebused ilmnevad. Täna tean oma geneetilist eelsoodumust ja seda, et kuulun kõrgenenud riskiga gruppi. Jälgin oma tervist väga palju rohkem.»

Andres selgitab, et hirmu testi tulemuste teada saamise ees ei tohiks karta. «Ma reaalselt leidsin end sellelt mõttelt, et miks ma ometi varem ei uurinud. Miks ma olin nagu valdav enamus, kes mitte mingi hinna eest ei lähe arstile enne, kui on juba hilja? See on väga naiivne oletus, et ma olen maailma terveim inimene ja kindlasti ei jää enne haigeks, kui saan 95- aastaseks. Eesnäärmevähk on selline, mis areneb välja pikaajalise põletiku tulemusena. Kui ei tea endale proove teha, siis võibki juhtuda, et arsti juurde jõutakse ajal, mil väljavaated terveneda on väga väikesed. Antegenesi geenitesti tulemusena tean, et minu risk on kõrgenenud ja testi raport andis kindlad meditsiinilised juhised, kuidas oma tervist rutiinselt kontrollida.»

Tõenäosus, mitte diagnoos

Gili tulemus oli talle üllatav — tähelepanelik tuleb olla jämesoolevähi osas, sest geneetiline eelsoodumus selleks on suurem kui 87 protsenti Eesti samavanustel naistel. «Ei, ma ei hakanud kartma, vaid pigem arvestan soovitustega, mis geenitesti tulemusega kaasa tulevad. Pean alustama rutiinset kontrolli 10 aastat enne riiklikku sõeluuringut. See on väärtuslik info, mida ei tohiks karta. Sageli kuuleme lugusid, kuidas vähk on avastatud liiga hilja. Mulle omase positiivsusega loodan, et see ongi meeldetuletus, et teaksin oma tervist kontrollida. See on tõenäosus, millega pean arvestama. Kui teadus suudab meie geeniandmeid kasutada pikema ja tervema elu loomiseks, siis loomulikult ma seda võimalust ka kasutan.»